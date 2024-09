Venezia: le creazioni di Michele Affidato per il “Women for Women”

Nell’ambito dell’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si è tenuto il prestigioso “Women for Women Against Violence - Camomilla Award”. L’evento diretto da Donatella Gimigliano, si è svolto all’interno dello spazio Tropicana 2 dell’Italian Pavilion presso l’Hotel Excelsior di Lido ed è stato promosso dall’Associazione Consorzio Umanitas e dalla Bix Promotion. Il “Women for Women Against Violence” da anni ha l’obbiettivo di sensibilizzare il pubblico su due tematiche cruciali: la lotta contro la violenza sulle donne e la prevenzione del tumore al seno. La cerimonia di premiazione è stata un’occasione per riconoscere e celebrare personalità del mondo cinematografico che si sono distinte per il loro impegno su questi temi.

Tra i premiati di quest’anno: Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, Sergio Castellitto, attore e presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia, la scrittrice, drammaturga e attrice Margaret Mazzantini, le attrici Sveva Alviti e Cristina Donadio, ma anche Riccardo Tozzi, fondatore e presidente della casa di produzione Cattleya, il produttore Mario Gianani, il giornalista del Sole 24 Ore e docente di Cinema dell'Università Cattolica di Milano Andrea Chimento, Caterina Salvadori e il Direttore della fotografia Davide Manca. Tra le tante personalità presenti nel parterre: Nicola Timpone, Direttore Artistico di Matareale, l’Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente della Venice International University, Jacopo Chessa, Presidente della Veneto Film Commission. A dare forma ai premi, consegnati nel corso dell’evento, è stato il maestro orafo Michele Affidato, che da diversi anni lavora al fianco del “Women for Women”.

Conosciuto per la sua abilità artistica e la sua sensibilità verso tematiche sociali, Affidato crea delle sculture uniche. Le sue opere, simbolo di solidarietà e speranza, sono il risultato di un’attenta lavorazione artigianale, che unisce tradizione e innovazione. La scelta del fiore di camomilla come simbolo del premio non è casuale. In fitoterapia, la camomilla è conosciuta per le sue proprietà curative e il suo ruolo nel supportare la guarigione delle piante malate. Allo stesso modo, il Premio Camomilla vuole rappresentare un gesto di cura e sostegno verso tutte le donne che affrontano situazioni difficili, sia per la violenza subita che per la malattia. Le creazioni del Maestro orafo sono destinate a figure che hanno utilizzato il linguaggio cinematografico per diffondere consapevolezza e rappresentano un omaggio all’impegno e alla resilienza. Affidato da anni dedica grande passione e cura alla realizzazione di questi premi, rendendo ogni scultura un pezzo unico e carico di significato.

Il “Women for Women Against Violence - Camomilla Award” è dunque un momento di riflessione dove il cinema e l’arte orafa si uniscono per una causa di grande valore sociale, celebrando coloro che, attraverso il loro lavoro, contribuiscono a costruire un mondo migliore. Questo è solo il primo appuntamento nell’ambito del Festival del Cinema di Venezia, dove saranno presenti le creazioni del maestro orafo. “Ogni anno la creazione di questi premi è per me un'opportunità per dare voce, attraverso l'arte, a tematiche che toccano profondamente la nostra società - ha affermato Michele Affidato - Il mio impegno è quello di realizzare opere che non solo celebrino il talento, ma che portino con sé un messaggio di speranza e solidarietà.”