Open Turin Cup di Karate, due medaglie per i crotonesi Vutera e Genovese

Si è conclusa a Leini, la 12° edizione della Open Turin Cup Karate, manifestazione internazionale dove 485 atleti iscritti in rappresentanza di 113 squadre provenienti da Italia, Algeria, Australia, Congo, Francia, Marocco, Messico, Nepal, Spagna e Sud Africa, suddivisi nelle rispettive classi e categorie si sono dati battaglia per contendersi un posto sul podio.

Il colpo è riuscito ai due rappresentanti dell’Accademia Karate Crotone, i quali si sono piazzati in pedana. A cominciare la scalata è stato il coriaceo Emanuele Genovese che sabato 31 agosto dopo un approccio nel kumite della classe Senior in cui è arrivato al 5° posto, ma non si è deconcentrato, anzi, con determinazione ha puntato verso la classe master dei +75kg dove ha saputo cogliere i momenti giusti fino a salire sul podio conquistando la medaglia di Bronzo.

Domenica 1° settembre è toccato a Vincenzo Vutera misurarsi nella specialità del Kata. Infatti dopo aver superato la finale di poule che lo ha proiettato nella tanto attesa finalissima, la tensione accumulata gli ha fatto sfuggire il massimo alloro contro il bravo rappresentante del Sud Africa cingendo comunque al collo una bella medaglia d’Argento. Per la cronaca il medagliere per nazioni ha visto ai primi 5 posti: 1° Italia, 2° Francia, 3° Sud Africa, 4° Marocco e 5° Australia.

Si conclude così positivamente la trasferta piemontese con i complimenti e le congratulazioni di tutto lo staff tecnico agonistico dell’AKC con i maestri Stefanizzi (kumite) e Galea (kata) e i Tecnici del settore Master Cagnazzo e Malara. Appena appresa la notizia sono prontamente giunte le congratulazioni dello Staff del Comitato Regionale Fijlkam Karate, dell’Assessore allo Sport di Crotone Luca Bossi e del delegato Provinciale Coni Francesca Pellegrino.