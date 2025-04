Karate, Campionato Master: Oro per Gino Greco. Cala il sipario sull’under21

Gino Greco sul podio del Campionato Italiano Master

Sono state lunghe e intense giornate di karate quelle andata in scena venerdì 25 e domenica 27 scorse al PalaMazzola di Taranto, dove si sono disputate tutte le categorie di kumite e kata individuale, maschile e femminile.

La delegazione Master dell’Accademia Karate Crotone coglie il segno con la conquista della medaglia d’Oro dove nella categoria 75kg vola alto il già plurimedagliato Biagio Gino Greco il quale supera i quarti per scontrarsi in semifinale contro il bravo Orazio Daidone (Sicilia) che supera 6-4, la finale ancora contro un altro atleta della Sicilia, Francesco Patania, che ha fatto il suo stesso percorso nell’altra poule.

Finale al cardiopalmo che si chiude sul 3-3 ma in favore del crotonese che si laurea Campione d’Italia. Una pausa lunga cinque anni, dopo aver vinto il titolo europeo nel 2019, che non ha cancellato l’esperienza.

Nel kumite 67kg Vincenzo Mangano ha superato le eliminatorie e fermato dal rappresentante laziale che poi arriverà primo e lo ricupera ma, perde nella finale per il bronzo contro un altro laziale e si piazza al 5° posto.

Buone anche le prove nel kata Master D con Vincenzo Vutera che si è piazzato al 7° posto seguìto da Andrea Esposito al 9° nella classe master B.

Gli Italiani U21

La prima giornata dell’edizione 2025 dei Campionati Italiani Under 21 ha visto sfidarsi centinaia di giovani atleti in un contesto agonistico serrato dove il team U21 dell’AKC Crotone si è confrontato coraggiosamente affrontando la competizione dove purtroppo non sono arrivate medaglie ma, sicuramente, aggiunto qualcosa in più al proprio bagaglio di esperienza di alto livello.

Il primo ad affrontare gli 84 kg è stato Antonio Oliverio il quale nelle eliminatorie ha battuto l’atleta pugliese e ceduto il passo all’atleta lombardo che, a sua volta battuto, verrà ricuperato perdendo il bronzo e arrivando 5°.

Stessa sorte per Andrea Cafarda nei 75 kg dove un errore tattico gli è costato il passaggio al turno successivo facendosi superare dopo essere andato in vantaggio, dall’atleta toscano che perderà subito dopo precludendogli la possibilità del ricupero.

Un’altra chance per Simone Paturzo che viene fermato dall’Atleta emiliano che poi vincerà l’Argento ricuperandolo. Mette in moto l’ascesa per il bronzo battendo il rappresentante siciliano ma perdendo la sua possibilità contro il rappresentante lombardo che perderà la finale del bronzo mentre il crotonese è rimasto al 7° posto.

Soddisfazione piena dei Tecnici Rosario Stefanizzi e Luigi Galea che insieme al M° Enzo Migliarese scrivono nel medagliere dell’AKC la 324° medaglia.

I 37 titoli tricolori

Under 21

Ludovica Legittimo (-50 kg F, Shirai Club-Campania)

Rebecca Ortu (-55 kg F, Fitness Suite - Lazio)

Federica Deste (-61 kg F, Karate 2001-Veneto)

Maria Concetta Cuzzolino (-68 kg F, Champion Center-Campania)

Asia Pergolesi (+68 kg F, Fiamme Gialle)

Guido Squillante (-60 kg M, Shirai Club - Campania)

Fabrizio Giordano (-67 kg M, Talarico Karate Team- Piemonte)

Michail Korotenko (-75 kg M, Shirai Club - Campania)

Davide Luciani (-84 kg M, Team Ladispoli - Lazio)

Federico Supino (+84 kg M, Fiamme Oro)

Master A

Ylenia Francini (Kata F A.S.Dilettantistica Spazio Sport – Toscana)

Greta Vitelli (+61kg F Asd Karate Club Savona – Liguria)

Ylenia Coronas (61kg F Asd Agora – Lazio)

Emanuel Lestingi (Kata M Asd Accademia Karate Lamezia-Calabria)

Nicolò Romanazzi (67kg M Fn Sport –Puglia)

Silvio Esposito (75kg M Asd Penisolla Sorrentina – Campania)

Luca Bonetti (+75 M Asd Karate Nakayama – Lombardia)

Master B

Alessandra Caffio (Kata F Asd Action Karate Accademi –Puglia)

Angela Levanto (+61kg F New Fit Lab – Puglia)

Simone Urso (55kg F Metropolitan Karate –Puglia)

Federico Monatti (Kata M Asd Roma 12 – Lazio)

Biagio Greco (75kg M Asd Accademia Karate Crotone – Calabria)

Iacopo Zampolli (+75 Kg M Asd Karate Nakayama- Lombardia)

Claudio Fabbro (67kg M Asd Family Fight Team – Friuli)

Master C

Silvia Campo (Kata F Asd Europa Team – Piemonte)

Nada Bolis (+61kg F Asd Karate Nakayama – Lombardia)

Alessandra Facciardini (55kg F Asd S.K.F. - Marche)

Elisabetta Tricase (61kg F Asd Bushido Karate – Puglia)

Andrea Ferraro (Kata M Asd Shindo Karate Padova –Veneto)

Angelo Rocchi (+75kg M Asd Gin Angel Fiumicino – Lazio)

Giampiero Suannini (67kg M Asd Team Suannini – Lazio)

Master D

Susanna Conforti (Kata F Shindo Karate Padova – Veneto)

Mario Roversi (Kata M Sn Shin Kai Rovigo – Veneto)

Paolo Colelli Roversi (+75kg M Gin Angel Fiumicino – Lazio)

Domenico Abrescia (67kg M Kyohan Simmi – Puglia)

Giuseppe Berti (75kg M Master Fitness – Toscana)

Master E

Antonio Altieri (Kata M Team Karate Ladispoli – Lazio)