Karate. Gran Prix Brutium: Ludovica Panunzio oro, doppio bronzo per le squadre Akc

Ludovica Panunzio sul podio e le formazioni maschile e femminile dall’Akc

Domenica scorsa, 23 marzo, il Palavalentia di Vibo ha ospitato il Gran Prix Brutium, gara riservata alla classe Esordienti e alle squadre (Under18 e Over 18) di Kumite e Kata maschili e femminili.

Centinaia di giovani atleti si sono confrontati regalando al pubblico una bella giornata ricca di sport anche se la manifestazione si è protratta fino al tardo pomeriggio.

Nella specialità Kumite della classe Esordienti (12-13 anni) l’Accademia Karate Crotone ha fatto esordire quattro giovanissimi promesse.

Una bella medaglia d’Oro nella categoria 45kg femminili è stata portata a casa grazie a Ludovica Panunzio che è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Esperienza positiva anche per Lorenzo Oliverio, Daniele Lucente e Lorenzo Sanzotta che, alla loro primissima esperienza, hanno fatto tesoro dei consigli impartiti anche se purtroppo si sono fermati alle fasi eliminatorie.

Kumite a squadre per le due compagini AKC under 18 femminile e maschile che hanno visto, nella prima schierate Priscilla Panunzio, Sofia Pignataro, Greta Nicoletta e Alba Sara Vattimo (in prestito dal Karate S. Marco) che sono salite sul podio del Bronzo.

La formazione maschile ha invece visto all’opera gli atleti Alessandro Cafarda, Vittorio Simbari, Vincent Paura, Emmanuel Laudari e Andrea Zizza che non sono stati da meno ed anche loro si sono aggiudicati il terzo gradino del podio.

Un Oro e due Bronzi sono stati dunque testimoni di una performance positiva e che ha dato al M° Rosario Stefanizzi, al M° Luigi Galea ed al Coach Angelo Arditi la possibilità di poter valutare e tarare il prosieguo del lavoro in vista dei prossimi impegni agonistici.