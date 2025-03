La Martial Kroton Ryu brilla al Grand Prix Karate “Brutium” di Vibo Valentia

Il 23 marzo 2025, presso il Palazzetto Palavalentia, si è svolta un’emozionante gara riservata alla classe esordienti e alle squadre (CAD/JUN e SEN/MAS) di Kumite e Kata maschili e femminili. Numerosissimi gli atleti partecipanti, tanto da prolungare la manifestazione fino al tardo pomeriggio, regalando al pubblico una giornata ricca di sport e adrenalina.

L’organizzazione, impeccabile come sempre, è stata curata dal maestro Luciano Dichiera, commissario tecnico tegionale, e dalla presidente del settore karate, dottoressa Viola Zangara.

A impreziosire l’evento, la presenza del presidente onorario Fijlkam Calabria, maestro Gerardo Gemelli, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione. Presenti anche il maestro Francesco Bellino, presidente dell’ASD Martial Kroton Ryu e responsabile del Centro Tecnico Regionale, che ha potuto notare ed apprezzare l’evidente crescita generale del livello tecnico del Karate Calabrese.

Un'analisi che mette in luce come il progetto di crescita promosso dall’attuale Comitato Regionale Fijlkam del settore Karate abbia consentito ad atleti, tecnici e società di elevare il livello qualitativo della disciplina nella regione, consolidandone il prestigio e promuovendo eccellenza e sviluppo.

Un plauso speciale è andato allo staff arbitrale, che si è distinto per competenza e professionalità, assicurando il regolare svolgimento degli incontri senza interruzioni o ritardi. Tra i protagonisti della competizione spicca la società crotonese Kroton Ryu, che si è distinta nella specialità Kumite della classe Esordienti (12-13 anni).

Sotto la guida attenta del tecnico e coach Carlo Belino, tre giovani atleti hanno regalato risultati di grande soddisfazione: Prestazione di alto livello per gli atleti della Kroton Ryu nella specialità Kumite classe Esordienti. Mario Gabriele Borello si è distinto nella categoria -38 kg, conquistando il gradino più alto del podio e portando a casa una meritatissima medaglia d’oro.

Ottimi risultati anche per i suoi compagni di squadra: Fattahi Leonardo, sempre nella categoria -38 kg, e Carlino Giuseppe, nella categoria -43 kg, che si sono classificati entrambi al terzo posto, ottenendo la medaglia di bronzo. Una performance complessiva che sottolinea il talento e la preparazione dei giovani atleti, capaci di rappresentare con onore la Martial Kroton Ryu.

1° classificato, medaglia d’Oro per Mario Gabriele Borello nella categoria -38 kg; 3° classificato, medaglia di Bronzo per Fattahi Leonardo nella categoria -38 kg; 3° classificato, Bronzo per Carlino Giuseppe nella categoria -43 kg.

Per Mario Gabriele Borello e Leonardo Fattahi, alla loro prima esperienza agonistica, questa competizione ha rappresentato un’importante occasione per valutare i progressi raggiunti e porre le basi per un futuro sempre più competitivo.

Un ringraziamento ai genitori, che con la loro presenza e il loro supporto hanno accompagnato i giovani atleti in questa avventura sportiva, condividendo emozioni e sacrifici. Inoltre, un ringraziamento particolare è rivolto agli atleti della palestra, che con il loro impegno hanno saputo distinguersi e portare in alto i colori della Kroton Ryu. Una giornata indimenticabile, che ha celebrato il talento, la passione e i valori del Karate, confermando ancora una volta l’importanza dello sport come strumento di crescita personale e collettiva.