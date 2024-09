Automobilista bloccato a Polsi, escursionista si perde sul Tracciolino: soccorsi

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bianco è intervenuta a San Luca, in prossimità del Santuario Madonna di Polsi, per prestare soccorso ad un automobilista straniero che, con la sua vettura è stato indirizzato dal navigatore satellitare verso alcuni sentieri tra i boschi, finendo così in una zona impervia dove l’auto è poi rimasta bloccata senza alcuna possibilità di muoversi.

I pompieri, individuata la vettura tra la boscaglia, hanno raggiunto il malcapitato che è stato poi trasferito in una zona sicura provvedendo successivamente al recupero dell’automobile, mettendo così il turista nelle condizioni di riprendere il viaggio sulla strada principale.

Nel primo pomeriggio, a Bagnara Calabra, invece, sempre i vigili del fuoco sono stati impegnati in Località Sentiero del Tracciolino dove una persona, percorrendo il sentiero se ne è allontanato perdendo l’orientamento e non riuscendo a tornare al punto di partenza.

Giunta la richiesta di aiuto, sul posto si è stata inviata una squadra del distaccamento di Palmi che individuato l'escursionista e considerata la zona impervia, ha richiesto l’intervento di un elicottero del reparto volo di Catania. La persona è stata così raggiunta dagli elisoccorritori e, recuperata con il verricello, trasferita poi in una zona sicura.