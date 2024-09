Scontro tra un’auto e un’Ape sulla Statale 18, due feriti portati in ospedale

Due persone sono rimaste ferite e, una volta soccorse dai sanitari del Suem 118, trasferite in ospedale, a seguito di un incidente avvenuto stamani intorno alla 10 alle sulla statale 18 in direzione di Lamezia Terme, esattamente in prossimità dello svincolo di Palazzo.

Due i mezzi coinvolti nel sinistro: si tratta di una auto, una Toyota Yaris, e di un tre ruote, un Ape Piaggio. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento della città della Piana che hanno messo in sicurezza il sito e le vetture.

Presente anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza ed il personale dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il transito sulla SS18, nel tratto interessato, in direzione di Lamezia, è interrotto sino al termine delle operazioni di soccorso.