Sanità, Occhiuto annuncia: “Al lavoro per portare in Calabria altri medici cubani”

Punta a far arrivare in Calabria altri "duecento o trecenti medici cubani" il governatore Roberto Occhiuto, che questa sera, tramite un post sui suoi canali social, ha annunciato di essere al lavoro per "abbattere la burocrazia e far arrivare il prima possibile dei nuovi medici cubani a supporto della sanità calabrese".

Quella che doveva dunque essere una soluzione temporanea di sta trasformando, giorno dopo giorno, in una realtà sempre più consolidata e necessaria, al fine di "potenziare la dotazione di personale nei pronto soccorso e nelle ambulanze" come ribadisce lo stesso governatore. Sempre nel corso della serata Occhiuto ha poi pubblicato un ulteriore video in merito ai lavori dell'ospedale della sibaritide, affermando che gli stessi "procedono spediti e senza intoppi".