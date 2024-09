Forestazione, la Regione Calabria punta alla continuità lavorativa

Gianluca Gallo

Ricercare e definire soluzioni adeguate a garantire certezze e continuità ai lavoratori appartenenti ai bacini creati con la legge regionale 15/2008, dal dicembre 2023 transitati nelle fila dell’azienda regionale di forestazione. È stato questo il tema del confronto avvenuto in cittadella regionale tra una delegazione di Calabria Verde, guidata dal direttore generale Giuseppe Oliva, e l’assessore regionale all’Agricoltura e Forestazione, Gianluca Gallo.

All’ordine del giorno la volontà, confermata sia da Gallo sia da Oliva, di individuare e adottare le misure idonee a garantire a ciascun lavoratore un numero minimo di giornate contributive, tale da assicurare la possibilità di accesso agli istituti di sostegno al reddito. Strada già percorsa a fine 2023 e che ora Regione e Azienda, di comune accordo ed in piena sintonia, si apprestano a ripercorrere a tutela delle centinaia di lavoratori interessati, di concerto con le organizzazioni sindacali.

Da qui la decisione di procedere ad una temporanea sospensione dei lavoratori in questione per il tempo strettamente necessario al calcolo puntuale della spesa già sostenuta per ciascuno di essi, in modo tale da determinare le giornate residue da prestare e l’eventuale integrazione economica per coloro i quali il budget assegnato (pari ad 11 mila e 157 euro procapite) risulti essere insufficiente a garantire il numero minimo di giornate fissato. Le attività burocratiche correlate avranno inizio già nei prossimi giorni.