Maltempo, ondata critica su tutta l’Italia: Calabria si tinge di giallo

Sarà un lunedì di forte maltempo in tutta Italia, con piogge sparse dal nord al sud ed un'Italia quasi interamente in allerta meteo. È il quadro dipinto dalla Protezione Civile per la giornata di domani, lunedì 9 settembre, che vede coinvolte ben 17 regioni.

Un diffuso maltempo si abbatterà inizialmente nelle regioni settentrionali, per poi scendere gradualmente verso sud portando pioggia, vento ed un generale abbassamento delle temperature. L'allerta parte dalle prime ore del mattino, e non si escludono, oltre ad improvvise grandinate, anche notevoli fenomeni elettrici con vere e proprie tempeste di fulmini.

La situazione più critica è prevista tra Friuli-Venezia-Giulia, Toscana ed in parte di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Molise, dove vigerà l'allerta arancione. Il resto d'Italia invece (ad esclusione del Piemonte, della Liguaria, della Sardegna e della Valle d'Aosta) sarà interamente tinto di giallo.

Per quanto riguarda la Calabria, previsto un repentino cambio metereologico nel corso della mattinata, quando il cielo limpido lascerà spazio a nuove cariche d'acqua. Il fenomeno riguarderà sia la fascia tirrenica che quella jonica, arrivando a coprire l'intera regione fino a raggiungere la Sicilia. Atteso anche un netto calo delle temperature, fino a 7/8 gradi in meno.