Taverna. Si perde sulla Sila Piccola, ritrovata dopo diverse ore

Ore di apprensione nel catanzarese per la scomparsa di una 63enne che con i familiari era in visita turistica nella zona della Sila Piccola, esattamente in località Tirivolo, nel comune di Taverna, e che, allontanatasi dal gruppo, non è più ritornata alla sua auto dove l’attendeva il resto della comitiva.

Una volta allertati, dalla tarda mattinata di oggi hanno subito avviato le operazioni di ricerca i Vigili del Fuoco dei distaccamenti volontari di Taverna e di Girifalco.

Sul posto hanno operato anche il nucleo cinofili dei Vigilfuoco ed un elicottero, il Drago VF127, giunto dal Reparto Volo di Bari, mentre le operazioni sono state coordinate dal personale Tas (topografia applicata al soccorso) con l’Unità di Comando Locale.

È così che nel pomeriggio, verso le 18:30, la dispersa è stata ritrovata: la donna è infatti riuscita a trovare una strada che l’ha condotta ad un ristorante della zona e utilizzando il telefono di un passante ha potuto chiamare i soccorritori.

Alle ricerche hanno partecipato anche gli uomini dei Carabinieri, della Guardia di Finanza ed i volontari di Protezione Civile Angeli della Sila.