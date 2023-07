Si smarriscono tra i boschi della Sila, sette scout in difficoltà

Un gruppo composto da sette scout, nell’intento di voler raggiungere il fiume Alli - o del Passante - si è smarrito ieri pomeriggio in ritrovandosi in un ambiente fortemente impervio, ricco di fitta vegetazione e salti di roccia, non riuscendo più a risalire verso il sentiero.

Uno di loro è riuscito però ad allertare i soccorsi e sul posto, in Località Colle Castagna nel comune di Sorbo San Basile, sulla Sila Catanzarese, nel catanzarese, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Taverna e gli specialisti della Stazione Catanzaro del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

Dopo circa due ore di ricerche gli escursionisti sono stati rintracciati e poi evacuati dalla zona e ricondotti sul sentiero dove, la componente sanitaria del CNSAS ha eseguito i primi accertamenti del caso.

Il gruppo, provato, stanco e con qualche leggera contusione, è stato accompagnato nei pressi di un ristorante di Taverna, in contrada Granaro, dove, ad attenderli c’erano i medici del 118 di Catanzaro per ulteriori controlli. Una scautista ha accusato un dolore ad una caviglia ma fortunatamente la vicenda si è conclusa positivamente per il gruppo. Presenti anche i Carabinieri della Stazione locale.