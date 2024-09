Operazione Recovery, la Dda chiude l’inchiesta: 176 indagati

Dopo poco meno di quattro mesi dalla operazione Recovery (QUI), la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha chiuso le indagini che coinvolgono ad oggi, ben 176 persone a cui si contestano a vario titolo le ipotesi di reato di associazione ‘ndranghetistica, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravato dalle modalità e finalità mafiose, ed altri numerosi delitti, anch’essi aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

Il blitz, scattato alle prime luci del 14 maggio scorso (QUI), arrivò dopo una lunga indagine nata a seguito alla nota operazione Reset (QUI) che aveva interessato il territorio di Cosenza e di Rende.

Dalle investigazioni sarebbero emerse delle evidenze di come la ‘ndrangheta, in particolare la cosca “Lanzino-Patitucci”, operasse sul territorio tramite una struttura ben articolata e definita, organizzata in vari “gruppi confederati”, tutti riconducibili ad una struttura di vertice composta da due differenti gruppi: quello “degli italiani” e quello “degli zingari”.

I business in cui avrebbero operato sarebbero stati quindi quelli del traffico di droga, ma anche delle estorsioni, dei danneggiamenti e delle intimidazioni ai danni di attività commerciali ed imprenditoriali.

TUTTI I NOMI



Questo l’elenco degli oltre centosettanta indagati nell’inchiesta: Cosimo Abbruzzese, Emanuele Apuzzo, Salvatore Ariello, Luigi Avolio, Bruno Bartolomeo, Giuseppe Bartolomeo, Gaetano Bartone, Federica Bartucci, Antonio Basile, Toni Berisa, Enzo Bertocco, Antonio Bevilacqua, Armando Bevilacqua, Leonardo Bevilacqua, Luca Bevilacqua, Carlo Bruno, Dimitri Bruno, Umberto Cacozza, Bruno Francesco Calvelli, Guerino Campobasso, Pietro Capalbo, Antonio Capitano, Luigia Capitano, Antonio Caputo detto Totonno, Antonio Francesco Caputo, Vincenzo Caputo, Augusto Cardamone.

Inoltre, Giuseppe Carolei, Simone Carrieri, Giuliano Caruso, Stefano Casole, Giulio Castiglia, Luisiana Castiglia, William Castiglia, Michael Stephen Castorina, Daniel Chimenti, Domenico Chimenti, Elmiro Chimenti, Fabio Ciarlo, Egidio Cipolla, Fabiano Ciranno, Cesare Conte, Agnese Crocco, Enrico D’Attis, Marco D’Alessandro, Fatjona Dalipaj, Adolfo D’Ambrosio, Pamela D’Ambrosio, Andrea D’Elia, Attilio D’Elia, Massimiliano D’Elia, Valentino De Francesco, Francesco De Grandis, Maurizio Della Cananea, Francesco Costantino De Luca.

E poi: Simone De Marco, Pietro De Mari, Maria De Rose, Mattia De Rose, Armando De Vuono, Vanessa De Vuono, Michele Di Puppo, Paolo Elia, Immacolata Erra, Manuel Esposito, Milva Esposito, Gianluca Fantasia, Simone Ferrise, Marco Foggetti, Danilo Forte, Riccardo Gaglianese, Luigi Antonio Garofalo, Michele Gedeone, Pasquale Germano, Claudio Giannini, Cristian Giordano, Giuseppe Gozzi, Francesco Greco detto Checco, Paolo Greco, Francesco Grupillo, Francesco Guarnieri, Salvatore Guido, Silvia Guido, Pier Paolo Guzzo.

Ancora: Antonio Illuminato, Salvatore Imbrogno, Francesco La Cava, Giuseppe La Cava, Salvatore La Cava, Francesco Le Piane, Rolando Liguori, Carmine Lio, Giuseppe Longo, Massimiliano Lo Polito, Nadia Lo Polito, Marco Lucanto, Luciano Lupo, Barbara Marchiotti, Francesco Marchiotti, Pietro Mazza, Alessandro Mazzei, Pietro Mazzei, Alessandro Meduri, Antonio Meduri, Filippo Meduri, Francesco Meduri, Pietrangelo Meduri, Ottavio Mignolo, Daniela Monaco, Kevin Montalto, Ivan Montualdista, Alessandro Morrone, Antonio Morrone,

Inoltre: Giuseppe Morrone, Francesco Mosciaro, Attilio Mustica, Tatjana Natale, Stefano Noblea, Luisa Rosanna Occhiuto, Pamela Falvo Occhiuto, Filippo Occhiuzzo, Antonio Parisi, Roberto Pasqua, Christian Pati, Karim Pati, Rosina Pati, Salvatore Pati, Francesco Patitucci, Patrick Patitucci, Antonella Pescatore, Richelmo Picarelli, Giada Pino, Vittorio Pino, Mario Piromallo detto Renato, Aurelio Pittino, Roberto Porcaro detto Robertino, Diego Porco, Angelina Presta, Massimiliano Presta, Manuel Prezioso, Joi Luigi Principato.

Infine, Giuseppe Provenzano, Andrea Pugliese, Simona Pugliese, Cesare Quarta, Paolo Recchia, Michele Rende, Filippo Maria Rende Granata, Luigi Ricca, Dina Anna Ruà, Natale Ruà, Andrea Rudisi, Michele Rudisi, Franco Scorza, Antonio Segreti, Carmelo Sitano detto Zio Mario, Antonio Sirangelo, Mario Sirangelo, Alfredo Sirufo, Gianfranco Sganga, Giuseppe Spagnolo, Mattia Namik Sposato, Francesco Strangio, Luca Trotta, Alberto Turboli, Danilo Turboli, Francesco Verta, Francesco Viapiana, Giuseppe Violi, Salvatore Zungri, William Zupo.