Traffico di droga: maxi blitz antimafia nel cosentino, 142 indagati

Un blitz congiunto di polizia, carabinieri e guardia di finanza, scattato nel cuore della notte, sta colpendo ben 142 persone che sono indagate a vario titolo, di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravato dalle modalità e finalità mafiose, e di altri e numerosi reati, anch’essi aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

Per oltre un centinaio di queste si sono spalancate le porte del carcere, una ventina quelle sottoposte agli arresti domiciliari e una dozzina, invece, sottoposte all’obbligo di firma.

Al centro dell’inchiesta le attività ed i traffici della cosca Lanzino-Patitucci e soggetti ritenuti far parte del pericoloso clan degli zingari di Cosenza.

L’operazione – chiamata in codice “Recovery” - è difatti in corso nel capoluogo bruzio ed in altri centri del territorio nazionale, dove stanno operando i Carabinieri del Comando Provinciale locale, il personale delle Squadre Mobili delle Questure di Cosenza e Catanzaro, della Sisco di Catanzaro e dello Sco, i Finanzieri del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Cosenza, con il Gico del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro e lo Scico di Roma.

Il tutto è coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro mentre l’ordinanza cautelare è stata emessa dal Gip presso il Tribunale del capoluogo di regione.

LE MISURE CAUTELARI

IN CARCERE sono così finiti: Cosimo Abbruzzese detto Cocchino, Salvatore Ariello, Luigi Avolio, Bruno Bartolomeo, Giuseppe Bartolomeo detto Geppino, Gaetano Bartone, Antonio Basile, Enzo Bertocco, Antonio Bevilacqua detto il Topo, Leonardo Bevilacqua, Carlo Bruno, Dimitri Bruno, Umberto Cacozza, Francesco Bruno Calvelli, Pietro Capalbo, Antonio Caputo detto Totonno, Giuseppe Caputo, Vincenzo Caputo, Augusto Cardamone, Luisiana Castiglia, Giuseppe Carolei, Stefano Carolei, Simone Carrieri, Giuliano Caruso.

Inoltre, William Castiglia, Fabio Ciarlo, Egidio Cipolla, Fabiano Ciranno, Umberto Franco Conforti, Marco D'Alessandro, Adolfo D'Ambrosio, Pamela D'Ambrosio, Andrea D'Elia, Attilio D'Elia detto Cristian, Massimiliano D'Elia, Valentino De Francesco, Maurizio Della Cananea, Francesco Costantino De Luca, Pietro De Marci detto Coccobill, Maria De Rose, Mattia De Rose, Armando De Vuono, Vanessa De Vuono, Michele Di Puppo, Paolo Elia, Immacolata Erra, Manuel Esposito, Gianluca Fantasia, Simone Ferrise.

Ed ancora: Marco Foggetti, Luigi Antonio Capalbo, Cristian Giordano, Francesco Gentile, Pasquale Germano, Silvia Guido, Giuseppe Gozzi, Pierpaolo Guzzo, Antonio Illuminato, Francesco La Cava, Giuseppe La Cava, Salvatore La Cava, Rolando Liguori, Massimiliano Lo Polito, Nadia Lo Polito, Marco Lucanto, Francesco Marchiotti, Pietro Mazza detto Giampiero, Alessandro Meduri, Antonio Meduri alias Paciottino, Filippo Meduri, Francesco Meduri, Pietrangelo Meduri, Ottavio Mignolo, Daniela Monaco, Kevin Montalto.

E poi, Ivan Montualdista, Antonio Morrone, Francesco Mosciaro, Tatjana Natale, Stefano Noblea, Pamela Falvo Occhiuto, Cristian Pati, Karim Pati, Rosina Pati, Salvatore Pati, Francesco Patitucci, Vittorio Pino, Mario Piromallo, Roberto Porcaro, Diego Porco, Angelina Presta, Massimiliano Presta, Giuseppe Provenzano detto Tolli Tolli, Andrea Pugliese, Cesare Quarta, Paolo Recchia, Michele Rende, Filippo Maria Rende Granata, Andrea Rudisi, Michele Rudisi, Antonio Segreti, Alfredo Sirufo, Gianfranco Sganga, Luca Trotta, Alberto Turboli, William Zupo e Franco Zupo.

ARRESTI DOMICILIARI, invece, per Luca Bevilacqua, Domenico Chimenti, Agnese Crocco, Giuseppe Violi, Federica Bartucci, Giuseppe Chianello, Francesco Guarnieri, Luisa Rosanna Occhiuto, Manuel Prezioso, Armando Bevilacqua, Toni Berisa, Francesco De Grandis, Danilo Forte, Claudio Giannini, Michele Gedeone, Aurelio Pittino, Mattia Namik Sposato, Francesco Viapiana, Simone De Marco, Giulio Castiglia.

OBBLIGO DI FIRMA, infine, per Cesare Conte, Giuseppe Longo, Giuseppe Spagnolo, Guerino Campobasso, Daniel Chimenti, Paolo Greco, Alessandro Morrone, Filippo Occhiuzzi, Roberto Pasqua, Patrick Patitucci, Joe Luigi Principato, Simona Pugliese.

Maggiori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza che si terrà alle 11 nei locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

(in aggiornamento)