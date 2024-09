Calcio a 5 femminile. Royal Lamezia, in arrivo la laterale portoghese Nani Alves

La T&T Royal Lamezia ha annunciato l'acquisizione della laterale portoghese Nani Alves, un’aggiunta entusiastica al suo già talentuoso roster. Con un percorso ricco di successi nel futsal, Nani Alves porta con sé una notevole esperienza e una grande determinazione.

Nani ha iniziato la sua carriera in club locali come Priscos, Tebosa e Maria da Fonte. La sua dedizione e il suo talento l’hanno portata a rappresentare l'Università del Minho nelle competizioni universitarie nazionali, dove la sua squadra si è laureata campione per ben due volte. La sua avventura a livello internazionale è proseguita con la partecipazione alla squadra nazionale universitaria portoghese ai mondiali universitari di Goiânia, in Brasile, un’esperienza che ha arricchito notevolmente il suo bagaglio professionale.

Dopo diverse stagioni alla Maria da Fonte, Nani Alves ha vissuto sette anni ininterrotti con il Gondomar, competendo nel campionato nazionale di prima serie. Recentemente ha deciso di ampliare i suoi orizzonti calcistici, firmando con l’FC Romariz. Ora, il suo passaggio al T&T Royal Lamezia ha suscitato grande entusiasmo tra gli addetti ai lavori.

Alves ha condiviso le sue motivazioni per unirsi alla T&T Royal Lamezia, mettendo in evidenza il desiderio di vivere una nuova esperienza in un campionato e una cultura diversi. "Ho trovato un progetto stimolante e ho voglia di migliorare ulteriormente" ha affermato con entusiasmo.

Quando le è stato chiesto quali fossero i suoi punti di forza, ha sottolineato la sua velocità e creatività, qualità che ritiene fondamentali per contribuire al gioco dinamico della squadra. Con una mentalità orientata al successo, Nani è pronta a dare il massimo contributo, cercando di adattarsi alle dinamiche della squadra.

Le aspettative per la nuova stagione sono elevate. Nani crede nella qualità della Royal e si augura di potere raggiungere un gioco di alta qualità, che porterà certamente risultati positivi.

Con Nani Alves, la T&T Royal Lamezia sembra essere pronta per affrontare con rinnovato vigore la stagione che verrà. I tifosi possono aspettarsi grandi prestazioni e un futsal emozionante, mentre il club continua a costruire un progetto ambizioso e competitivo. La nuova avventura di Alves è solo all’inizio, ma il suo spirito e la sua passione per il gioco promettono di lasciare un segno indelebile nella storia del T&T Royal Lamezia.