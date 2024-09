Romano alla presidenza di Fincalabra, il plauso di Unindustria Calabria

"È con soddisfazione che apprendiamo della nomina a presidente del CdA di Fincalabra spa di Giosy Romano, già commissario per la Zes in Calabria e da poche settimane individuato anche come coordinatore della Zes Unica del Mezzogiorno". Così, Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, appresa la notizia della designazione di Giosy Romano alla guida del cda di Fincalabra operata dal presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto.

"Proprio quando era alla guida della Zes calabrese, Unindustria Calabria ha avuto modo di conoscere e apprezzare le doti umane e professionali di Giosy Romano, ecco perché riteniamo che si tratti di una nomina di altissimo profilo tecnico-istituzionale che contribuirà a consolidare ulteriormente il ruolo già strategico assunto da Fincalabra in questi ultimi anni" conclude Ferrara. "Al neopresidente Romano e ai componenti del cda Alessandro Zanfino e Serena Notaro, dunque, giunga il nostro augurio di buon lavoro".