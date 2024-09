Civita, consegnati i lavori di potenziamento della rete idrica

Consegnati i lavori riferiti al progetto Interventi di tutela delle acque destinate al consumo umano, mediante manutenzione straordinaria e funzionale dell’impianto comunale. I lavori, per 500 mila euro, sono stati finanziati dalla Regione Calabria nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione – Programma degli interventi Settore “Ciclo idrico integrato. La consegna dei lavori alla società EdilMassaro, aggiudicataria del relativo appalto, si è svolta ieri presso il comune di Civita, alla presenza del primo cittadino, Alessandro Tocci, del vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici, Antonio Vavolizza, del presidente del consiglio, Vincenzo Mastrota, dei consiglieri comunali Gaetano Arcidiacono e Mauro Bloise, del tecnico comunale, Giuseppe Palazzo, e dei rappresentanti dell’impresa aggiudicatrice dei lavori, capitanati da Marco Massaro.

"Finalmente oggi consegniamo i lavori, mezzo milione per un'opera strategica che si realizzerà nel nostro Comune. Lavori che avevamo annunciato già durante la scorsa campagna elettorale per le amministrative e che oggi puntualmente andiamo a consegnare per la realizzazione di un’opera importante" ha dichiararlo, a nome dell’intera amministrazione, sono stati il sindaco, Alessandro Tocci, e il vicesindaco nonché assessore ai lavori pubblici, Antonio Vavolizza.

“Il progetto prevede il recupero e la remissione nella rete idrica del Comune di Civita di una antica fonte che era stata dismessa e che ora verrà ripristinata. Ci piace ricordare che il nostro Comune, nonostante il periodo di siccità e la numerosa presenza di turisti, nel periodo di luglio agosto, anche se con enormi sforzi, è riuscito a garantire costantemente l’erogazione dell’acqua nelle case e nelle strutture ricettive, questo sicuramente va in merito all’ottima gestione del Comune in sinergia con il Consorzio di Bonifica, ma soprattutto anche all’elevato grado di professionalità dei dipendenti che si occupano, scrupolosamente, della gestione quotidiana della rete idrica".

"L’intervento, di cui oggi abbiamo consegnato i lavori, prevederà la realizzazione appunto di un ulteriore serbatoio di accumulo e dell’immissione in rete di un nuovo approvvigionamento che permetterà, ovviamente, alla popolazione civitese di poter usufruire di una maggiore quantità di acqua" si legge in conclusione.