Mense scolastiche, il Comune di Cassano affida lavori per cinque nuove strutture

Sono stati affidati ieri i lavori di costruzione di 5 nuove mense che sorgeranno su tutto il territorio comunale. La graduatoria con la quale al Comune di Cassano venivano assegnati i 2.2 milioni di euro era stata pubblicata lo scorso ottobre e i tempi erano strettissimi visto che entro il 2026 si dovranno concludere tutti gli interventi previsti e finanziati col Pnrr. Ma gli uffici comunali hanno concluso in tempi brevi gli incartamenti e così ieri si è proceduto alla consegna dei lavori. Obiettivi del bando sono la realizzazione e messa in sicurezza delle mense scolastiche nell’ambito del Pnrr per favorire il tempo pieno, rispondendo alle esigenze dei comuni, per le scuole del primo ciclo, e delle Province e le città metropolitane, per i convitti.

Le cinque nuove mense sorgeranno a Cassano Centro in via Alvaro, a Lattughelle, via Feliciazza e via Sibari a Lauropoli, e via Archimede a Sibari. Un finanziamento che ammonta a poco più di 2 milioni 224 mila euro. Sempre a Sibari è in realizzazione una sesta mensa già finanziata e progettata per l’istituto Umberto Zanotti Bianco per un importo di altri circa 737mila euro e un’altra nel corpo dell’asilo di via Amendola (finanziato sempre con fondi ministeriali). Alla formale cerimonia hanno partecipato, oltre al sindaco Papasso, le imprese vincitrici dei bandi e i responsabili dei procedimenti.

«Mentre c’è chi fa campagna elettorale promettendo posti di lavoro proprio in queste mense – ha commentato con ironia il sindaco Giovanni Papasso – cantierizziamo il lavoro figlio di un altro risultato storico della mia amministrazione comunale. Se i report nazionali parlano delle scuole al sud come fatiscenti e al limite dell’agibilità a Cassano si va controcorrente. Abbiamo fatto tanto per le scuole di competenza comunale: alcune sono state demolite e ricostruite, altre in fase di ricostruzione, altre ancora sono state efficientate dal punto di vista sismico e ed energetico, altri lavori sono in corso così come è in corso la costruzione di due asili nido a Cassano centro e a Sibari. Ora costruiremo in totale sette nuove mense: un grandissimo risultato che dimostra la grande attenzione della mia amministrazione comunale per il mondo della scuola e la formazione dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro. Le realizzazioni parlano chiaro: dobbiamo avere continuità per continuare insieme la costruzione della nuova Cassano Sibari».