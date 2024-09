Francavilla Angitola. Scatta la perquisizione, lancia dal balcone la marjuana: “beccato”

La squadra mobile di Vibo Valentia ha eseguito una perquisizione a casa di un soggetto residente a Francavilla Angitola - al confine fra la provincia napitina e quella catanzarese – essendo sospettato di essere dedito allo spaccio di droga.

L’uomo, un 53 enne con diversi precedenti penali, al momento del controllo ha tentato in un primo momento di sfuggire agli agenti per disfarsi dello stupefacente lanciandolo dal balcone.

Un tentativo però sfumato poiché i poliziotti avevano preventivamente cinturato l’intero edificio recuperando il sacchetto in plastica nel giardino adiacente alla proprietà e dopo averlo aperto scoprendo contenesse oltre 220 grammi di marijuana.

Durante la perquisizione dell’abitazione, poi, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga, circostanze danno ritenere che l’uomo la smerciasse preparando da sé le dosi.

Come disposto dal Pm presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine degli atti di rito, accompagnato nella sua abitazione dove è stato ristretto ai domiciliari.

Nel pomeriggio del 12 settembre si è svolta l’udienza di convalida da parte del Gip del Tribunale della città della Piana che ne ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la stessa misura.