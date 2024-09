Va a funghi e non trova più la via del ritorno, chiama il 115 e viene rintracciato

Un 51enne è stato soccorso dai vigili del fuoco di Serra San Bruno e di Polistena, dopo che si è perso in località Pilieju, nel comune di Galatro, nel reggino.

I pompieri sono stati allertati dallo stesso malcapitato, intorno alle 19 di oggi, apprendendo che l’uomo si era inoltrato in una zona boscata per cercare funghi, perdendo poi l’orientamento e non riuscendo più a ritrovare il sentiero principale per ritornare alla sua vettura.

La squadra dei vigilfuoco di Serra San Bruno ha ispezionato la zona alle coordinate che il 51enne ha inviato alla Sala Operativa di Vibo Valentia e, intorno alle 21, è riuscita ad individuarlo e raggiugerlo, trovandolo in buono stato di salute per poi accompagnarlo alla sua auto.