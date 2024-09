Iva non pagata per oltre 320 mila euro: sequestrati beni ad imprenditore palmese

Supera i 320 mila euro il valore dei beni che stamani la Guardia di Finanza ha sequestrato al rappresentante legale di una società di Palmi, che opera nel settore dei trasporti su strada, ed a cui si contesta l’ipotesi di reato di omesso versamento dell’Iva.

La misura arriva al termine di un’indagine condotta dagli uomini della Compagnia locale delle fiamme gialle che sono arrivati a ritenere che l’uomo non abbia pagato l’Imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo stimato in circa 328 mila euro.

Tutto è partito da una ispezione svolta dall’Agenzia delle Entrate che ha ricostruito appunto l’ammontare dell’Iva non versata dalla società per l’anno d’imposta 2020.

Al termine degli approfondimenti investigativi, pertanto, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi, condividendo la proposta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro di denaro e di beni per un valore corrispondente a quello dell’imposta che si ritiene non sia stata non versata.