Cosenza. Controlli antidroga nelle case popolari di Serraspiga, un arreso ed una denuncia

Nella giornata di ieri, gli uomini della Polizia di Cosenza, agli ordini del Questore Giuseppe Cannizzaro, e coordinati dalla Procura locale, hanno eseguito diversi controlli in città control il traffico di stupefacenti.

In questo contesto, una persona è stata arrestata dagli agenti della Squadra Mobile e delle volanti, con la collaborazione del nucleo cinofili di Vibo, dopo averla trovata in possesso di cocaina, di materiale strumentale allo spaccio e di una consistente somma di denaro ritenuto il frutto dello stesso spaccio.

Effettuati dei controlli nel quartiere Serraspiga, presso alcuni complessi abitativi di edilizia economica e popolare, è qui che il fiuto del cane poliziotto “Digos” ha segnalato uno specifico appartamento.

Bussato all’abitazione per entrare, l’arrestato ha subito lanciava da una finestra un asciugamano arrotolato, scena vista dagli operatori che appostati per circondare il palazzo, hanno recuperato il tutto e scoperto all’interno lo stupefacente, un bilancino elettronico di precisione ed una consistente somma di denaro in banconote di vario taglio.

Una volta dentro casa dell’uomo, il prosieguo della perquisizione ha permesso di ritrovare dell’altra cocaina, già suddivisa in dosi, dell’altro denaro, ancora un bilancino elettronico una macchinetta per confezionare il sottovuoto.

A carico del soggetto, alla fine, sono stati sequestrati in tutto grammi 178 di cocaina, materiale strumentale al confezionamento e la somma di quasi 8.500 euro. Espletate le formalità è stato arrestato e successivamente sottoposto ai domiciliari.

Nello stesso contesto un’altra perquisizione a carico di un altro giovane abitante nello stesso quartiere, ha portato i poliziotti in uno scantinato di pertinenza dell’abitazione.

Qui il cane Digos ha portato gli agenti ad uno zaino contenente circa 128 grammi di marijuana, oltre ad un bilancino elettronico. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cosenza.