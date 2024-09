Bagnara. Case e panificio con la corrente gratis: un arresto e quattro denunce

Una serie di controlli eseguiti a Bagnara Calabra dai carabinieri insieme al personale dell’Enel, hanno portato dapprima alla denuncia di quattro persone, tutte residenti in località Solano, che tramite degli allacci abusivi alla rete pubblica alimentavano le rispettive abitazioni.

Ma non solo, perché sempre nella stessa zona i militari hanno scoperto anche che un panificio, tramite un by pass, avrebbe rubato la corrente causando alla società erogatrice del servizio un danno che è stato stimato in circa 100mila euro. Per il titolare dell’attività sono subito scattate le manette, arresto che è stato poi convalidato dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria.

Tutti gli indagati, oltre ad essere chiamati a pagare il consumo stimato di elettricità, risponderanno del reato di furto aggravato.