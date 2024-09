Melito. Freno al lavoro irregolare e agli incidenti: una denuncia e diverse multe

La sicurezza stradale lungo la statale 106, sempre più teatro di incidenti mortali; il contrasto al lavoro irregolare e la verifica sul rispetto delle norme di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati al centro di una serie di controlli ad “alto impatto” eseguiti fin nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo.

Diversi i posti di blocco attivati così sulle principali vie di comunicazione nel corso dei quali sono state identificate circa 140 persone e controllate oltre 60 autovetture, ma anche dieci esercizi commerciali.

Numerose anche le contravvenzioni scattate per un ammontare complessivo di diverse centinaia di euro e che hanno colpito automobilisti al telefono mentre guidavano, o che non avessero allacciate le cinture di sicurezza, ma anche che trasportassero più persone di quanto consentito o perché non avessero esibito i documenti di circolazione.

In un’attività di somministrazione di alimenti e bevande i carabinieri hanno invece constatato che non vi fosse un listino prezzi per cui al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di poco più di mille euro.

Un controllo effettuato insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, ha portato al deferimento in stato di libertà di un 38enne egiziano, rappresentante legale di una società attualmente impegnata nello svolgimento di lavori di ristrutturazione di uno stabile.

I militari hanno constatato infatti la presenza di un impianto elettrico di cantiere non a norma, il che avrebbe esposto a dei rischi gli operai; uno di questi, poi, è stato trovato al lavoro “in quota” senza dispositivi di protezione individuale.