Maltempo, arriva una nuova perturbazione: allerta gialla in Calabria

Una nuova ed intensa perturbazione sta per abbattesti lungo tutta l'Italia, ed interesserà - seppure in modo più lieve - anche la Calabria. Lo rende noto il dipartimento nazionale di Protezione Civile, che ha diramato un'allerta meteo già a partire dalla prima serata odierna.

In arrivo dunque tanta acqua, assieme a forti raffiche di vento e possibili grandinate. Già da questa sera la perturbazione interesserà il Friuli-Venezia-Giulia ed il Veneto, per poi estendersi gradualmente fino al sud.

Per tali motivi, prevista per domani (24 settembre) un'allerta gialla in: Friuli-Venezia-Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.