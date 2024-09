In via di ultimazione i lavori sul polo sportivo di Cinquefrondi

Entro poche settimane saranno completati i lavori del “Palloncino”, dei campi di calcio e di tennis in fase di realizzazione sul territorio di Cinquefrondi. È l’assicurazione che il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, ha ricevuto dalla ditta responsabile del cantiere sul quale, proprio nei giorni scorsi, Versace ha effettuato un sopralluogo insieme al consigliere delegato e sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, al dirigente di settore, Giuseppe Mezzatesta, ed ai tecnici del Comune pianigiano. La ditta guidata da Tiziano Scali, infatti, è certa che per la fine del mese sarà montato il telo di copertura della tensostruttura.

Quindi, accompagnati dall’assessora cinquefrondese Roberta Manfrida, il vicesindaco Carmelo Versace, il consigliere e sindaco Michele Conia ed il dirigente Mezzatesta si sono spostati nell’area del nascente Liceo musicale di Cinquefrondi, “istituto all’avanguardia - ha spiegato il vicesindaco metropolitano - fiore all’occhiello dell’intero territorio della Piana di Gioia Tauro”. Qui, si è fatto il punto della situazione con i responsabili dell’ufficio tecnico in maniera da programmare, già da adesso, la prima data utile all’inaugurazione del plesso scolastico che, con ogni probabilità, dovrebbe coincidere con la fine dell’anno. L’incontro è proseguito e si è concluso con un tavolo tecnico presso l’Ufficio Comunale di Cinquefrondi, unitamente al sindaco ed ai responsabili del settore.

“La Città Metropolitana - ha spiegato Carmelo Versace al termine del sopralluogo - si è contraddistinta, in questi ultimi anni, per l’importante impegno profuso in favore delle strutture sportive e delle istituzioni scolastiche. I luoghi dove si formano i nostri giovani, infatti, rappresentano, per l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, l’arma in più per sconfiggere l’emarginazione, l'isolamento e la devianza. Non esiste investimento migliore se non quello verso le infrastrutture sociali che sono i pilastri portanti della speranza e del futuro di un territorio”.

“A Cinquefrondi - ha concluso Carmelo Versace - stiamo condividendo il lavoro esemplare che, in questo senso, ha svolto e sta svolgendo il Comune guidato dal sindaco Michele Conia. Il Palloncino ed il Liceo Musicale, cantieri arrivati ormai agli sgoccioli e pronti a diventare dei veri e propri punti di riferimento, sono l’esempio lampante dell’impegno che, come amministrazione metropolitana, dedichiamo alle comunità del comprensorio. Anche per questo, ringrazio il dirigente Mezzatesta e tutto il suo ufficio, così come le ditte incaricate ad eseguire le opere ed il sindaco, nonché consigliere metropolitano, Michele Conia, per il grandissimo lavoro messo in campo in favore dei cittadini”.