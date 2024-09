Beccati a raccogliere la canapa: scovata piantagione, sequestrati 6,5 chili di marijuana

Una piantagione di canapa indiana estesa su un terreno di circa 250 mq in una zona impervia di Bonifati, nel cosentino, è stata scoperta dai carabinieri di Cittadella del Capo che per arrivarci hanno dovuto farsi spazio tra la fitta vegetazione che la nascondeva alla vista di occhi “indiscreti”.

Nella coltivazione, dotata di un complesso sistema di irrigazione, crescevano rigogliose un’ottantina di piante di un’altezza tra il metro e mezzo ed i tre metri e già pronte per essere raccolte.

I militari, arrivati sul luogo, si sono mimetizzati ed appostati in diversi punti, attendendo molte ore prima che arrivassero tre persone di Bonifati, uno dei quali già noto in quanto due anni fa era stato arrestati per lo stesso motivo.

I tre - un 60enne, un 55enne e un 61enne - ignari della presenza degli investigatori, hanno quindi iniziato a raccogliere le piante ed è a quel punto che sono stati circondati e bloccati.

I Carabinieri hanno trovato anche due sacchi di juta con dentro ben sei chili e mezzo di marijuana mentre la piantagione, dopo aver prelevato dei campioni, è stata distrutta sul posto. Lo stupefacente sequestrato verrà sottoposto ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia.