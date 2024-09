A San Cosmo Albanese conclusa con successo la terza edizione della Sagra del Fico

Si è conclusa con successo la terza edizione della Sagra del Fico, in programma dal 19 agosto a San Cosmo Albanese in provincia di Cosenza.

La manifestazione promossa dal Comune di San Cosmo Albanese e dal Gal Sibaritide ha offerto spunti di riflessione sul valore dei fichi, dalla coltivazione alla produzione: un frutto divenuto risorsa economica e sociale dell’intera provincia cosentina.

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto di cooperazione filiere corte e mercati locali cofinanziamento Fears – Misura 19.3 e coordinata da Roka Produzioni Eventi&Comunicazione Creativa. A comunicarlo gli organizzatori dell'evento.



"Nel corso dei due panel - continua la nota - i relatori hanno sottolineato quanto sia necessario valorizzare e sostenere la filiera legata ai fichi. D'altro canto, come è noto, i cambiamenti climatici stanno incidendo sul comparto agroalimentare e paiono decisamente necessari degli interventi risolutivi per adattare i sistemi agricoli al consistente e costante aumento delle temperature ed al contrasto dell'emergenza siccità. In un contesto così complesso, il fico può e deve ritagliarsi un ruolo predominante grazie alla qualità del prodotto made in Calabria e soprattutto alle preziose qualità nutrizionali, energetiche e nutraceutiche .

Ai saluti istituzionali di Damiano Baffa Sindaco di San Cosmo Albanese e di Arcangelo Minisci vicesindaco di San Cosmo Albanese sono seguiti gli interventi di Franco Durso - Direttore Gal Sibaritide; Enrico Parisi presidente provinciale Coldiretti Cosenza; Pasqualina Straface Consigliere Regione Calabria e Pietro Santo Molinaro Consigliere Regione Calabria. Due i talk organizzati.

Nel primo, Gino Vulcano di Coldiretti si è soffermato sui temi legati alla “Biodiversità, identità del territorio e gusto” , mentre nel secondo focus l'agronomo Mario Reda ha fornito interessanti dettagli riguardanti la “ Valorizzazione della coltivazione del Fico ”. Moderatore degli incontri è stato Vincenzo Bua, funzionario del dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.

Il programma della Sagra del Fico ha proposto eventi che hanno saputo valorizzare le bellezze di San Cosmo Albanese, scenario perfetto per ogni evento. Nel Piazzale Santuario, gli stand enogastronomici hanno offerto percorsi di degustazione di prodotti tipici locali. Tutto allietato dagli eventi musicali e dall'intrattenimento di Shqiponjat, Castrum, artisti di strada e Fantasilandia: il parco divertimenti per bambini.

La soddisfazione del sindaco Soddisfatto il sindaco di San Cosmo Albanese Damiano Baffa: "Il lavoro incessante della nostra amministrazione per la valorizzazione delle tipicità del territorio non conosce sosta.

Ringrazio il Gal Sibartidie perché insieme abbiamo costruito attorno alla Sagra del Fico, giunta alla terza edizione, l'apertura di un necessario e opportuno dialogo sui progetti e sull'importanza di valorizzazione di uno dei simboli più ​autentici del paniere di prodotti di qualità del territorio.

I panel di approfondimento hanno dimostrato come la sinergia tra comunità e istituzioni possa favorire percorsi virtuosi per un impegno collettivo a tutela di un patrimonio inestimabile".