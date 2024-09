Strada di collegamento per Fiumara, sopralluogo del vicesindaco Versace

Nell’ambito dell’ampio lavoro svolto in questi anni presso il settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il vicesindaco Carmelo Versace ha effettuato un sopralluogo per prendere visione dei lavori, ormai in fase di conclusione, di rifacimento delle strade del territorio metropolitano, verificando lo stato di realizzazione degli ultimi 800 metri di strada all’interno del territorio del comune di Fiumara.

Il progetto realizzato dai tecnici del settore viabilità della Città Metropolitana, a cui è delegato il vicesindaco Versace, prevedeva l’esecuzione di lavori inerenti l’ammodernamento di alcune strade metropolitane di collegamento strategico con arterie stradali comunali e statali, che prendono in parte la zona centro 1, utilizzando esclusivamente materiali e tecniche a minimo impatto ambientale.

Un lavoro, condotto sotto l’attenta vigilanza del responsabile unico del procedimento, il geometra Tito Misefari, che è anche direttore dei lavori, realizzato grazie all'impegno del vicesindaco Versace finalizzato al miglioramento complessivo delle arterie stradali metropolitane affinchè meglio rispondano alle esigenze dei territori, in particolare per studenti e lavoratori pendolari ma anche per tutti i cittadini che abbiano necessità di muoversi per cure sanitarie o anche per turisti interessati a visitare l'area collinare a ridosso dello Stretto.

I lavori eseguiti in particolare modo nei tratti SP 06 (Fiumara-San Roberto), SP 14 (Melia-Laghetto Rumia), SP 69 Dism (Campo Calabro-Villa S.Giovanni), SP 68 Dism (Campo Calabro-Piale) e distribuiti sulle citate arterie prevedono la pavimentazione stradale per circa 5km, installazione di barriera di sicurezza 600 mt, ripristino di parapetti 100 mt, riattivazione opere idrauliche 12 km, per un finanziamento totale di 525 mila euro.

ll lavoro parte dal reperimento dei fondi necessari dei Patti per il Sud inerenti i lavori di ammodernamento, efficientamento e messa in sicurezza delle strade metropolitane sulla Zona Centro e si approfondisce in un continuo e costante impegno di controllo nelle varie fasi di progettazione organizzazione, tutela e ripristino di una migliore viabilità per le strade metropolitane, da sempre considerata una priorità per l'Amministrazione metropolitana guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà

"Continueremo a tenere alta l’attenzione verso i nostri borghi cercando di ottemperare a quelle che sono le sempre legittime richieste degli amministratori dei comuni metropolitani che bene fanno a segnalarci eventuali situazioni di degrado in un settore come quello della manutenzione stradale che ci vede impegnati in prima fila, nonostante il taglio dei fondi governativi oramai decennale, garantito con il reperimento di risorse esterne cercando di manutenere un territorio fin troppo grande per la sua estensione geografica" ha commentato il vicesindaco.