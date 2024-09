Tasse evase per milioni di euro, scatta il sequestro per imprenditore edile

Un imprenditore di Amantea, accusato di “infedele dichiarazione”, è stato raggiunto stamani da un provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Paola, su richiesta della Procura Locale, ha ordinato gli venissero sequestrati beni per un valore che supera il milione e settecento mila euro.

La misura ha interessato in particolare disponibilità finanziarie e quote societarie oltre a cinque immobili, sette veicoli e due orologi di pregio.

Le indagini, volte anche a valorizzare le risultanze emerse in seguito ad una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Tenenza di Amantea, hanno portato a ipotizzare che l’uomo, rappresentante legale di un’impresa edile, abbia evaso le tasse presentando delle dichiarazioni fiscali non veritiere, o addirittura “in bianco”, così da nascondere al fisco redditi d’impresa milionari.