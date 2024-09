Crotone. Addosso tre dosi d’hashish, a casa l’occorrente per confezionarle

Un 24enne crotonese è stato denunciato dagli agenti della Squadra Volante cittadina che gli hanno trovato 14 grammi di hashish suddivisi in nove involucri, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e numerose bustine di solito usate per il confezionamento della sostanza; il giovane aveva poi tre manufatti pirotecnici non classificati e senza alcuna marcatura CE.

I poliziotti, durante un consueto servizio sul territorio, hanno notato il giovane che alla vista della pattuglia ha accelerato il passo al presumibilmente per evitare un possibile controllo.

Raggiunto il 24enne è stato quindi perquisito, il che ha portato al rinvenimento di tre involucri di droga. La perquisizione è quindi proseguita a casa del ragazzo dove sono stati trovati altri involucri di hashish e il bilancino, oltre ai manufatti pirotecnici.

Ne è seguita l’inevitabile denuncia per il giovane, in stato di libertà, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, fabbricazione e commercio abusivi di materiali esplodenti e omessa denuncia degli stessi.

Nel corso di altri controlli, poi, gli agenti hanno rinvenuto diverse dosi di droga tra cocaina, hashish, e marjuana, detenute per uso personale, che hanno portato alla segnalazione al Prefetto di sette persone, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.