Cambio al vertice del comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia

Dal 30 settembre prossimo l'Ing. Ambrogio Ponterio ricoprirà la carica di Comandante dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, dove prenderà il posto dell'attuale reggente, Antonino Casella.

Reggino, laureato in Ingegneria Civile all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, oltre agli incarichi che lo hanno impegnato nei settori Soccorso, Formazione, Emergenza, Informatica e Prevenzione Incendi, si è occupato delle attività a rischio di incidente rilevante (Arir), sottoposte alla direttiva Seveso III.

Ha partecipato alle emergenze nazionali per il terremoto dell’Aquila del 2009, dell’Emilia Romagna del 2012 e 2016, del Centro Italia del 2016 e dell’Etna e area metropolitana di Catania del 2018.

Ha conseguito la specializzazione in "CBRNe events " (eventi con rischio Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare) con Master presso l’Università di Tor Vergata in Roma ed in Amministrazione e Governo del Territorio con Master presso l’Università Luiss Guido Carli in Roma. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio nei Comandi di Brescia, Vibo Valentia, Messina e Reggio Calabria.