Cosenza. Incendio divampa in una villa, distrutto il primo piano

Le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza sono intervenute questo pomeriggio, in via Tommaso Arnone del capoluogo bruzio, per un incendio divampato in una abitazione.

Il rogo ha interessato in particolare una villa di tre piani fuori terra ed il tempestivo arrivo dei pompieri ha evitato che si propagasse a tutto lo stabile.

Completamente distrutto il primo piano mentre i piani superiori hanno subito danni dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione. Non si registrano fortunatamente feriti.

Sono in corso gli accertamenti per capire l'origine del fuoco ed al momento nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale è quella più accreditata.