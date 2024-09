Manomessa vasca di Cerasara, disagi acqua nel crotonese. Consorzio sporge denuncia

Ancora un atto di vandalismo ai danni di vasca di Cerasara, in località Camporaso, nel comune di Roccabernarda, nel crotonese, che ha causato inevitabili disagi e disservizi nella popolosa città di Isola Capo Rizzuto.

Lo rende noto il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo, che etichetta senza mezzi termini come incoscienti gli sconosciuto (per ora) autori del gesto.

“Un dispetto al Consorzio e soprattutto ai cittadini di Isola” sbotta il commissario, spiegando che a causa dei della manomissione alla valvola installata sulla condotta principale che alimenta il Lago Sant’Anna, vedranno compromessa la fornitura idrica messa a disposizione dal Consorzio, principalmente per usi idropotabili.

Si è infatti e già ridotta l’erogazione dell’acqua creando enormi disservizi per cui, si è reso necessario l’intervento straordinario dei tecnici dell’Ente.

Il Consorzio, ha immediatamente provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri e, vista la gravità dell’accaduto, anche ad informare direttamente il Comandante Provinciale Raffaele Giovinazzo.

“I nostri tecnici sono sempre pronti a intervenire per ripristinare il servizio ma, si auspica, ogni segnalazione che può aiutare le forze dell’ordine a trovare i responsabili in maniera rapida e puntuale” sottolinea Giovinazzo annunciando che da lunedì prossimo, in questa area, inizieranno dei controlli straordinari e verranno messe in atto delle misure di contrasto agli allacci abusivi.