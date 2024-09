Anziano affetto da disturbi senili scompare da Vallefiorita, avviate le ricerche

Josef Stierli

Sono in corso dalla serata di ieri le ricerche di un 71enne svizzero affetto da disturbi senili e con difficoltà di orientamento. Josef Stierli, questo il suo nome, e che parla prevalentemente in tedesco, è sparito dalla sua casa a Vallefiorita, nel catanzarese: allontanatosi non ha fatto più rientro ed i familiari hanno quindi allertato i soccorsi.

Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del fuoco del Comando provinciale insieme ai carabinieri e ai volontari della Protezione civile.

A coordinare le operazioni di soccorso il posto di comando locale dei pompieri allestito presso il municipio di Vallefiorita con personale TAS (topografia applicata al soccorso) e un funzionario.

Chi avesse notizie o in caso di eventuale avvistamento del malcapitato si prega di contattare il Comune di Vallefiorita o la postazione dei vigili del fuoco al telefono 3338718055.