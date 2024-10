Riparte il Teatro per le Scuole, domani si svela la nuova rassegna lametina

È in programma per domani, giovedì 3 ottobre, a mezzogiorno, la presentazione della nuova stagione di teatro per le scuole ideata e promossa dalla Compagnia teatrale lametina Teatrop.

All’incontro che si terrà nel foyer del Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, interverranno Pierpaolo Bonaccurso e Greta Belometti, direttori artistici di Teatrop.

Parteciperanno poi il sindaco di Lamezia Paolo Mascaro, l’assessore comunale alla Cultura Annalisa Spinelli e la collega allo Sport e Spettacolo Luisa Vaccaro. Sono stati invitati anche i rappresentanti dell’Amministrazione Regionale.

Nel presentare questa nuova stagione, studiata appositamente per bambini e ragazzi, la direzione artistica vuol rimarcare il valore formativo che il teatro ha per le nuove generazioni. Bonaccurso e Belometti spiegano che per la stagione 2024/25 sono stati scelti spettacoli di genere diverso per tematica e modalità di realizzazione: dalle performance che favoriscono la lettura a quelli in inglese per la conoscenza di una nuova lingua.

Senza dimenticare, naturalmente, le rappresentazioni che richiamano le feste più importanti dell’anno come il Natale o il Carnevale; momenti della tradizione da celebrare con le famiglie per rievocare sentimenti ed emozioni e, nel caso del Carnevale, per riscoprire il fascino delle maschere della Commedia dell’Arte.

La rassegna vedrà esibirsi sul palcoscenico del Grandinetti tante e rinomate compagnie di attori professionisti che arriveranno da tutta Italia e che, da molti anni ormai, sono specializzate nella produzione di spettacoli destinati esclusivamente al pubblico dei più piccoli, ad alunni e studenti delle scuole.

Compagnie ed attori che hanno ottenuto riconoscimenti di prestigio e che sono sostenuti dal Ministero della Cultura proprio per far conoscere la magia del teatro a giovani e giovanissimi.

Con il cartellone organizzato da Teatrop l’arte del teatro incontra le tante comunità scolastiche del territorio e, come già sperimentato, si conferma importante supporto all’attività didattica.

La rassegna, come già negli anni passati, vuol essere una proficua occasione per tutte le scuole calabresi che vogliono cogliere al volo l’opportunità di far divertire e anche di far riflettere i loro discenti con delle pièce ‘modellate’ a misura di bambino.

Già per le precedenti rassegne sono convenuti a Lamezia gruppi scolastici da tutta la regione approfittando anche del fatto che i costi dei biglietti sono super scontati: questo un altro aspetto della rassegna, una ragione in più per andare a teatro!