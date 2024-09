Gizzeria, ritrovato il 92enne disperso da ieri nei boschi: sta bene

È stato ritrovato in buone condizioni di salute il novantaduenne disperso da ieri nei boschi di Gizzeria, dopo una lunga notte di ricerche culminata solo nel primo pomeriggio odierno, quando è stato recuperato dal dirupo in cui era caduto.

A lanciare l'allarme il figlio del malcapitato, con il quale, nel pomeriggio di ieri, era uscito per una passeggiata nei boschi. Un attimo di distrazione e l'anziano era scomparso, facendo così scattare la richiesta d'aiuto e le ricerche.

Intervenuti sull'area boschiva i Vigili del Fuoco del comando di Lamezia Terme assieme ai colleghi di Cosenza, con unità TAS e SAPR del nucleo regionale ed il supporto dell'elicottero Drago VF148 del reparto di Catania. È stato proprio dal velivolo che è stato possibile individuare, nella tarda mattinata, l'anziano nella fitta area boschiva.

Giunti sul posto i soccorritori lo hanno immobilizzato su una barella e trasportato in sicurezza in un luogo sicuro, da dove è stato poi trasferito in ospedale grazie al personale sanitario del 118.