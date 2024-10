Crotone, al via la progettazione del nuovo lotto della Tufolo-Farina

"Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione del primo lotto della nuova strada di collegamento del quartiere Farina con il centro città (tratto via Peppino Impastato – via Unione Europea), in linea con la programmazione dell’ente è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo del secondo lotto".

È quanto rende noto l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Crotone, Rossella Parise, che specifica: "lotto che prevede il collegamento del tratto tra via Unione Europea via San Marino. Entro trenta giorni il professionista dovrà consegnare il progetto esecutivo che verrà subito appaltato".

"Siamo pienamente nei tempi che ci eravamo prefissati per realizzare una arteria che assume una importanza fondamentale per un quartiere ad alta densità abitativa" chiosa in conclusione. "Per questa nuova strada stiamo investendo 4 milioni di euro. Una strada per la quale stiamo curando non l’aspetto logistico ma anche la sicurezza".