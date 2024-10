Cardeto. Beccato mentre appicca un incendio boschivo, scatta l’arresto

I Carabinieri della Stazione di Cardeto hanno arrestato un uomo dopo averlo sorpreso proprio mentre tentava di appiccare un incendio in un’area boschiva demaniale.

La zona, già colpita in passato da episodi simili, è situata all’interno della macchia mediterranea di Terusa, un’area particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

I militari, durante un servizio di perlustrazione, hanno dunque individuato l’uomo in procinto di innescare l'incendio e sono quindi intervenuti immediatamente accertando che aveva già dato fuoco a circa un ettaro di vegetazione, provocando dei gravi danni ambientali.

Sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme, impedendo che si propagassero ulteriormente e che hanno messo in sicurezza la zona.

Il materiale utilizzato per appiccare l’incendio è stato sequestrato mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato sottoposto ai domiciliari, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria.