Rissa con feriti a Catanzaro, individuati i partecipanti: tre daspo “Willy”

Ancora una violenta rissa in Calabria, questa volta a Catanzaro, dove il 28 settembre scorso si è verificata un brutale scontro tra diversi soggetti nella zona sud del capoluogo di regione.

Le indagini, svolte dagli agenti della Squadra Mobile locale, hanno permesso oggi ed in breve tempo di identificare i presunti autori del pestaggio, che sono stati fermati e denunciati.

Si tratta di tre uomini, tutti pregiudicati e già noti alle forze dell’ordine per vari precedenti: per loro è stato disposto un daspo Willy, che per i prossimi tre anni gli impedirà di accedere ai locali di pubblico intrattenimento e di stanziare nelle loro vicinanze.