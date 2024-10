I canarini a sollievo dei più fragili, lo racconta il libro di Giuseppe Albergo

Giuseppe Albergo

L’associazione Terra di Calabria, organizza sabato 12 ottobre presso il Caffè Letterario di Sandro Gallo, in via Roma 38 a Pianopoli, la presentazione del libro di Giuseppe Albergo dal titolo Il canarino metafisico.

Dopo i saluti del presidente dell’associazione Terra di Calabria, Sandro Gallo, discuteranno con l’autore: Pasquale Leone, presidente dell’associazione ornitologica “Brutia” ed il dottor Ettore Greco già primario dell’ospedale di Lamezia Terme.

"È da quando è scoppiata la pandemia del covid-19 - dice Albergo - che ho realizzato quanto i canarini fossero diventati per me come una valvola di sfogo. Ho pensato quindi di condividere questo mio sentire con le persone che hanno dimostrato particolare sensibilità verso questi dolci animaletti e che poi sono più fragili. Ho scritto questo libro perché le risposte che ho avuto sono state meravigliose. Vedere gli anziani, i disabili o i bambini sorridere non appena uno di questi piccoli uccellini si posa sulle loro mani è un qualcosa che non saprei neanche come spiegare se non descriverla come una bellissima emozione".

L’autore, oltre ai contenuti del libro, sarà coinvolto in una dibattito sulla Pet Therapy insieme a Leone (autore di una pubblicazione scientifica proprio riguardo l’operato dello stesso Albergo e al dottor Greco.

Faranno parte attiva della manifestazione anche gli stessi canarini, con i quali verrà fatta una dimostrazione pratica con la collaborazione del pubblico in sala.

Una presentazione sicuramente atipica per un libro, ma senza alcun dubbio particolare e di notevole interesse e curiosità. Ad allietare la serata, ci saranno anche i contributi musicali dell’architetto Amedeo Palmieri (chitarra acc. fingerstyle).