Vede la volante e tenta la fuga, ma viene bloccato poco dopo: arrestato

Ha tentato una rocambolesca fuga non appena intravista una volante di Polizia, facendosi però notare ed inseguire per vie di Tropea. È stato così fermato ed arrestato un uomo del posto, trovato in possesso di una discreta quantità di sostanze stupefacenti.

In particolare, l'uomo, dopo aver cercato di dileguarsi alla vista degli agenti, avrebbe percorso alcune vie del centro cittadino, abbandonando per strada due involucri poi recuperati, e contenenti dell'hashish. Altri involucri sono stati trovati poi nelle immediate vicinanze, all'interno di una canaletta, e contenenti sempre del "fumo".

Fermato dopo pochi metri, l'uomo aveva con se un ulteriore involucro, questa volta contenente degli spinelli e dell'hashish. Circostanze che hanno fatto scattare una perquisizione domiciliare con l'aiuto dell'unità cinofila, che ha permesso così di scoprire altri 6 involucri di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Circostanze che hanno dunque portato all'arresto del soggetto, sottoposto poi ad obbligo di presentazione.