Valle Crati: inquinamento, controlli sul permesso al distributore di via Popilia

Iniziati i controlli sui distributori di benzina ed i primi chiarimenti sono stati già richiesti al Comune di Cosenza, in relazione al rilascio del nulla-osta preventivo per ottenere il permesso di costruire condizionato in relazione all’istanza di autorizzazione all’allaccio in pubblica fognatura di competenza del Consorzio Valle Crati relativo all’intervento edilizio in via Popilia, nel capoluogo bruzio, ed effettuato dalla Metallo Petroli srl.

Lo rende noto il Presidente del Valle Crati, Maximiliano Granata, informando che il direttore tecnico del Consorzio ha richiesto informazioni “sull’avveramento delle condizioni” che si riferiscono al provvedimento dell’11 giugno scorso.

In particolare è stato richiesto al concessionario, la Kratos scarl, e ai dirigenti del Comune se sia stato installato il pozzetto fiscale relativo alle acque nere, liberamente accessibile allo stesso concessionario, ed inoltre se siano state regimentate, raccolte e convogliate in condotte distinte e separate dalla fognatura pubblica, le acque di piazzale, di prima e seconda pioggia.

Inoltre si è richiesto di comunicare gli atti riguardanti il rilascio del provvedimento di agibilità. “L’attività di scarico di acque reflue in fognatura non può avvenire in assenza o contravvenendo le prescrizioni dell’autorizzazione. L’inquinamento idrico si combatte controllando lo scarico delle acque e i distributori di benzina operanti sul territorio” sostiene il Presidente del Consorzio Maximiliano Granata.