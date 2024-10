Torrente in area protetta trasformato in pattumiera, indaga la Procura

Una situazione particolarmente grave: così gli investigatori dell’Arma hanno definito, senza mezzi termini, quando scoperto nell’area del Torrente Sant’Agata, corso che ha origine a Cardeto, sull’Aspromonte, e sfocia nello Stretto nei pressi dell’aeroporto di Reggio Calabria.

Il Torrente è una delle fiumare più ampie che attraversano la città ed è stato più volte interessato da fenomeni di piena con detriti e rifiuti confluiti in mare.

Dopo una serie di sopralluoghi eseguiti dai Carabinieri Forestali, la Procura del Capoluogo ha avviato così una indagine, conclusasi in questi giorni, che ha avuto come oggetto proprio la condizione ambientale del corso d’acqua.

Una situazione, quella presentatasi davanti agli occhi degli inquirenti, assolutamente preoccupante con il torrente interessato dalla presente di rifiuti, tra l’altro in continuo aumento, come materiali di risulta di cantieri edili, guaine bituminose ed altri di varia natura; in più punti sono apparsi evidenti segni di bruciatura confermando che ai materiali sia stato anche dato fuoco.

L’installazione di apparecchiature di videoripresa ha permesso di accertare infatti svariati episodi di abbandono di rifiuti individuando anche i presunti trasgressori a cui sono state contestate le ipotesi di reato di abbandono di rifiuti, gestione di discarica e violazione paesaggistica.

Contestato anche il deturpamento di bellezze naturali, dato che il Torrente Sant’Agata è un’area paesaggisticamente protetta: il costante scarico di rifiuti ha comportato il degrado e la compromissione dell’habitat naturale, con la costituzione di una discarica abusiva nell’alveo del corso d’acqua.