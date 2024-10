Suv contro un’altra auto sulla statale, alla guida un minorenne che ora è grave

Un minorenne alla guida di un Suv della Toyota, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura andando ad invadere la corsia opposta in un tratto che, per dei lavori in corso, è attualmente a doppio senso di circolazione, andando ad impattare contro un altro veicolo.

Nello scontro il Suv è finito per ribaltarsi incastrando tra le lamiere dell’abitacolo il giovanissimo che è rimasto gravemente ferito e, soccorso dai sanitari del Suem 118, è stato poi accompagnato in ospedale.

L’incidente è avvenuto alle prime luci del giorno, intorno alle 6 di stamani, lungo la statale 534 “di Cammarata degli Stombi”, al km 12+600, nel territorio di Cassano all’Ionio, nel cosentino, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Rossano.

La strada è stata chiusa al traffico per le operazioni si messa in sicurezza. Presenti la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza, i Carabinieri e le squadre Anas.