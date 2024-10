Passi consapevoli, colori d’autunno sul sentiero dell’Ariamacina nella Sila

Il 13 ottobre, sotto un cielo terso e un'aria frizzante d'autunno, si è svolto l'atteso trekking sull'Anello dell'Ariamacina, organizzato dall’Associazione Passi Consapevoli. Un viaggio incantato in una stagione magica, dove la natura si è offerta in tutta la sua bellezza, trasformando ogni foglia e fiore in un capolavoro da ammirare lungo le rive dello splendido specchio d'acqua della Sila. A darne notizia la stessa associazione.

"L'incontro - continua la nota - è iniziato alle 10 al Bivio di Lorica in località San Nicola, ha visto la partecipazione di un gruppo entusiasta di amanti del cammino e della natura, guidati con cura e passione da Nicola Mancuso, guida ufficiale del Parco Nazionale della Sila.

I partecipanti hanno camminato tra i colori intensi del bosco, godendo di un contesto naturale unico. Nicola Mancuso ha arricchito l’esperienza raccontando le storie nascoste dietro ogni angolo del sentiero.

Ha illustrato ai presenti le meraviglie della flora e della fauna della zona, mostrando in particolare ai bambini presenti il comportamento dell’agile svasso nei suoi tuffi spettacolari, le piume della ghiandaia, le bacche della rosa canina, e le foglie grandi del tasso barbasso. Il percorso, lungo 4,5 km e con un livello di difficoltà adatto a tutti, ha regalato ai partecipanti scorci mozzafiato, dove i colori caldi dell’autunno hanno avvolto ogni passo in un abbraccio di tranquillità e serenità.

Il cammino non è stato solo un'esperienza fisica, ma anche un viaggio interiore. Lungo il tragitto, i partecipanti hanno avuto modo di riflettere e di vivere un momento di condivisione consapevole, un pranzo al sacco che si è trasformato in un'occasione per dialogare e consolidare i legami tra vecchi e nuovi amici.

Il pasto condiviso ha offerto uno spazio prezioso per riflettere sugli insegnamenti della giornata, creando una connessione profonda tra i presenti e l’ambiente circostante.

Adele Scorza, Presidente dell’Associazione Passi Consapevoli, ha espresso profonda gratitudine per la riuscita dell'evento, dichiarando: "L’Associazione Passi Consapevoli ringrazia di cuore tutti i partecipanti per aver reso speciale questa giornata. Il loro entusiasmo e la loro curiosità hanno arricchito l'esperienza, dimostrando ancora una volta come il contatto con la natura, quando vissuto in modo consapevole, possa creare legami e riflessioni profonde. Invitiamo tutti a restare aggiornati sui nostri prossimi appuntamenti, per continuare insieme questo viaggio di scoperta e crescita".