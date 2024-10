Cantieri edili sotto la lente: denunciati tre imprenditori, lavori sospesi e sanzioni

Diversi cantieri edili sono stati all’attenzione dei carabinieri di Bagnara Calabra e Campo Calabro, che insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno eseguito, nell’ultima settimana, una serie di ispezioni che hanno portato a scoprire numerose irregolarità, tra cui delle gravi carenze nelle misure di sicurezza a tutela dei lavoratori.

Particolarmente rilevante è stato il caso di uno di questi cantieri, in cui è stata riscontrata la presenza di un lavoratore in nero. Le violazioni accertate hanno portato alla denuncia in stato di libertà dei titolari di tre imprese, e alla elevazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 25 mila euro.

In un altro dei cantieri controllati, poi, sempre a causa delle irregolarità rilevate, è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori fino alla risoluzione delle problematiche riscontrate.

L0operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il lavoro irregolare e la mancata osservanza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ancora una volta, l’Arma e gli organi ispettivi ribadiscono il loro impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e nella vigilanza sul rispetto delle leggi.