Violenza sulle donne: quattro denunce nel reggino, in tre finiscono in carcere

Quattro denunce ed altre quattro misure cautelari sono scattate nei confronti di altrettanti uomini, tre dei quali finiti in carcere e uno sottoposto ad un divieto di avvicinamento, per tutelare delle donne risultate vittime di violenze, fenomeno che pare non essersi interrotto nemmeno nel corso delle festività natalizie.

Si tratta, in questo caso, di un bilancio stilato dalla sola compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni, nel reggino, che insieme alle stazioni di Campo Calabro e Bagnara Calabra, ha avviato alcune delicate indagini scattate subito dopo le denunce presentate da quattro donne vittime dei rispettivi partner.

Gli investigatori, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, e seguendo i dettami del codice rosso, hanno in breve tempo acquisito gli elementi con i quali i magistrati hanno potuto chiedere e ottenere dal Giudice per le Indagini Preliminari, l’emissione misure cautelari.