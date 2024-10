Chiede l’intervento della Guardia medica, poi la minaccia di morte: denunciato

Avrebbe minacciato di morte una dottoressa della guardia medica, e per questo è stato denunciato a piede libero e sottoposto alla libertà vigilata: succede a Palmi, dove nei giorni scorsi i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti su richiesta della vittima, che si era recata a casa di un 45enne del posto per svolgere il suo lavoro.

Nel primo caso, la dottoressa ha raggiunto l'abitazione dell'uomo da sola, dopo una chiamata per delle ferite al braccio prontamente curate. Poco dopo, però, lo stesso soggetto avrebbe richiamato il meico, lamentando come la medicazione, a suo dire, non fosse stata effettuata correttamente.

la guardia medica, allora, è tornata sul posto, questa volta accompagnata dai soccorritori del 118, venendo quasi subito minacciata dal ferito (che avrebbe persino lamentato la presenza di altre persone) che ha poi fatto anche dei riferimenti ai suoi familiari, sempre con toni minacciosi.

Affermando di non poter più restare lì per seguire eventuali casi più urgenti, la dottoressa si è allontanata ed ha allertato i Carabinieri, giunti prontamente sul posto per denunciare l'uomo per minaccia aggravata.