Pascolo abusivo nel parco dell’Aspomonte, denunciato un ventiseienne

Sarebbe stato colto sul fatto mentre lasciava libero di pascolare alcune sue mucche liberamente, all'interno del parco dell'Aspromonte in territorio di Gambarie, nonostante il suo allevamento fosse nel vicino comune di Roccaforte del Greco. È stato così denunciato a piede libero un ventiseienne incensurato, accusato di pascolo abusivo ed introduzione di animali in fondo altrui.

L'episodio è stato scoperto dai Carabinieri Forestali nei giorni scorsi, a seguito di una intensificazione dei controlli proprio per contrastare il fenomeno del pascolo abusivo, che genera timori ed allarmi nella popolazione. Nel corso di un pattugliamento i militari hanno notato dei bovini adulti che pascolavano liberamente, intervenendo dunque sul fatto.

Il marchio auricolare degli animali non ha lasciato alcun dubbio sull'allevamento nel vicino centro abitato. Peccato che i bovini pascolassero liberamente in un'area boschiva di proprietà regionale, oggi adibita ad attività ludiche, ricadente nel comune di Santo Stefano in Aspromonte. Motivi che hanno portato alla denuncia dell'allevatore.

Non è il primo caso che si registra, da queste parti: i Carabinieri Forestali del Reparto Parco e del nucleo di Gambarie d'Aspromonte hanno da mesi intensificato i controlli al fine di tutelare la salute e l'incolumità pubblica.